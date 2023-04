Acusado de matar homem após vítima sair do Fórum vai a Júri Popular; entenda o caso

Mais um acusado de matar um homem, por vingança, logo após a vítima sair do Fórum Clóvis Beviláqua, vai a júri popular. Na última semana, a Justiça agendou sessão do Tribunal do Júri para Bruno Silva Teixeira.

O julgamento está programado para acontecer de forma presencial, no dia 21 de junho de 2023, em Fortaleza. O crime aconteceu há nove anos e outro réu pelo mesmo homicídio já foi sentenciado.

VINGANÇA

No dia 15 de abril de 2014, por volta das 19h, Rafael Fernando da Silva foi surpreendido por homens armados. Horas antes, Rafael esteve no Fórum Clóvis Beviláqua.

A ida dele ao fórum se tratava de uma audiência em um processo no qual era acusado de matar um traficante no bairro Paupina. Quando saiu do prédio, começou a ser perseguido.

Já no entorno do Estádio Castelão, o veículo onde a vítima estava foi interceptado por um Pálio, cor preta. Consta na denúncia do Ministério Público do Ceará, que José Euclides Silva, o 'Quindim' desceu do carro, já com duas armas em punho e disparando.

O outro ocupante que auxiliou na fuga foi Bruna Silva, de acordo com a acusação

A dupla fugiu do local, mas foi capturada no bairro Aldeota, quando o Pálio colidiu contra um táxi. Para o MP, o crime foi cometido com motivação torpe, para os criminosos se vingarem do assassinato do traficante.

Pouco mais de um ano depois, em setembro de 2015, Euclides foi condenado na 2ª Vara do Júri, a pena de 14 anos de prisão devido ao homicídio. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça para anular o julgamento e ter direito a um novo júri, mas teve o pedido negado e a sentença foi mantida.

A ação penal contra Bruno permaneceu tramitando, agora, com data prevista para o desfecho em 1º grau.

