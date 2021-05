Sobral recebe primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 com 1386 doses

O município de Sobral, localizado a cerca de 235 km de Fortaleza, recebeu o primeiro lote do imunizante da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira (26). Ao todo, são 1.386 doses a serem destinadas para grávidas e puérperas, de acordo com a prefeitura local.

A vacinação inicia ainda hoje, das 14h às 18h, na Escola de Saúde Pública Visconde de Sabóia, sendo necessário apresentar CPF, documento de identificação com foto e prescrição médica. Entre os dias 27 e 28, a aplicação irá ocorrer nos turnos da manhã e da tarde.

Para as gestantes e puérperas dos distritos, será disponibilizado transporte saindo das Unidades Básicas de Saúde locais para encaminhar até a Sede.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A Escola de Saúde, localizada próxima ao Hospital Regional Norte (HRN), também tem sido utilizada para guardar as doses do imunizante, conforme a Secretaria de Saúde do município. Assim como as vacinas CoronaVac e AstraZeneca, a Pfizer também requer a aplicação da segunda dose, especificamente após três meses.

Até o momento, Sobral já registra 57.932 pessoas vacinadas contra o novo coronavírus. Deste total, 23.018 receberam a segunda dose e completaram o calendário de imunização.

Vacinação no interior

Os municípios de Aquiraz, Eusébio e Horizonte receberam as primeiras doses da vacina da Pfizer na segunda-feira (24), após visitas técnicas para atestar as condições para o armazenamento do imunizante. Conforme a Sesa, a distribuição para o interior do Estado iniciou logo após a entrega das doses em Fortaleza.

Por conta das condições de armazenamento do imunizante, que requer baixas temperaturas, o Ministério da Saúde havia recomendado a distribuição inicial dele somente entre as capitais.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os frascos da vacina devem ser mantidos em temperaturas de -90 ºC a -60 ºC, podendo ficar armazenados entre -25 ºC e -15 ºC durante duas semanas. Uma vez retirados do congelamento, a orientação é que permaneçam entre 2 ºC e 8 ºC por até cinco dias.

Como forma de ampliar a Campanha Nacional de Vacinação no Estado, a Sesa aprovou uma lista com 26 cidades do Ceará que poderão receber as doses do imunizante, precisando passar por visitas técnicas antes do envio.

Confira os municípios

Acaraú

Aquiraz

Aracati

Barbalha

Baturité

Brejo Santo

Camocim

Canindé

Caucaia

Crateús

Crato

Eusébio

Horizonte

Itaitinga

Juazeiro do Norte

Icó

Iguatu

Itapipoca

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Quixadá

Russas

Sobral

Tauá

Tianguá