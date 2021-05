Sesa libera vacinação de grávidas sem comorbidade e envia 44.298 doses de Coronavac para 183 cidades

A Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará anunciou que vai seguir com a vacinação contra a Covid-19 em gestantes e puérperas com e sem comorbidades. Elas continuarão sendo consideradas como pertencentes a grupo prioritário para vacinação em todo o Ceará. Até a conclusão da investigação do evento adverso grave associado à vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, esse grupo será imunizado com doses de CoronaVac e Pfizer.

A pasta vai enviar, ainda nesta semana, 44.298 mil doses da vacina CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan, para 183 municípios cearenses iniciarem a aplicação - da primeira e segunda doses - em grávidas e puérperas. Fortaleza ficará de fora desta remessa, pois foi a única cidade que recebeu a vacina da Pfizer/Biotech para imunizar este grupo de mulheres.

Estas vacinas fazem parte do lote de 70 mil doses da CoronaVac que chegam ao Estado na noite desta quinta-feira, 13. Além da destinação do imunizante especificamente para gestante e puérperas - com ou sem comorbidades - a Sesa vai enviar 25.702 doses para 19 municípios completarem a segunda dose da vacinação contra a Covid19 nos idosos.

Confira a relação das cidades que recebem 25 mil doses para a D2:

Fortaleza

Maranguape

Pacatuba

Guaiuba

Barreira

Acarape

Nova Russas

Cedro

Cruz

Eusébio

Jaguaruana

Pires Ferreira

Juazeiro do Norte

Itarema

Antonina do Norte

Ipaporanga

Baturité

Araripe

Quiterianópolis.

Secretaria da Saúde do Ceará Esses municípios documentaram através de ofício a Sesa sobre a falta da segunda dose da vacina Coronavac.

Cobertura

No Ceará, são 13.039 gestantes e puérperas cadastradas para receber o imunizante, dentre as quais 4.865 estão fora de Fortaleza. No entanto, a Sesa explica que destinou mais doses, pois, "alguns municípios não seguem essa lista cadastral", o que tende a majorar este quantitativo.

Com o envio das 44,2 mil doses da CoronaVac, a Secretaria da Saúde espera contemplar em sua totalidade a imunização das duas doses para este grupo. Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, são 209 gestantes e 42 puérperas no Cadastro Nacional de Vacinação. A funcionária pública Charlenne Campos, faz parte deste quantitativo.

Grávida de 7 meses, ela conta que desde que soube da gravidez, "ficou ansiosa e aflita". "Gravidez em meio a pandemia, com tantas mortes diárias, já causa uma aflição. Diante de não haver perspetiva para a vacina, fiquei tensa, com medo de sair de casa, de encontrar pessoas", relata.

Charlenne Campos Gestante Tive vários momentos de mal-estar, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, e tinha medo até de ir ao hospital, com medo de arriscar e me contaminar.

Em Juazeiro, a Secretaria Municipal da Saúde informou que pretende iniciar a aplicação do imunizante contra a Covid-19 "tão logo receba as doses" da CoronaVac. "É um alívio saber que não só eu, mais varias outras mães, principalmente as com comorbidades, vão poder continuar a gestação mais tranquilas", acrescentou Charlenne.

Grupo de risco

Em todo o Estado, a vacina em gestantes e puérperas contemplará também as mulheres sem comorbidades. A decisão, segundo a Sesa, foi fundamentada e alinhada através de "evidências científicas, além de dados epidemiológicos acerca da segurança das vacinas utilizadas no Brasil para imunização" deste grupo.

Secretaria da Saúde do Estado Também foram consideradas informações epidemiológicas relevantes quanto ao risco de exposição desse grupo ainda não vacinado contra a Covid-19.

Deliberações:

Gestantes e puérperas com e sem comorbidades continuarão sendo consideradas como pertencentes a grupo prioritário para vacinação contra Covid-19 em todo o Ceará;

Até a conclusão da investigação do evento adverso grave potencialmente associado à vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, a vacinas indicadas para as gestantes e puérperas são CoronaVac/Sinovac e Pfizer;

Destaca-se que, em um cenário de escassez ou irregularidade no fornecimento de vacinas, as gestantes deverão ser vacinadas prioritariamente, em relação às puérperas.