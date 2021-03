Radialista de Sobral, Alfredão do Forró, morre vítima de complicações de um AVC

O radialista Raimundo Alfredo, conhecido como Alfredão do Forró, morreu em Sobral, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta quinta-feira (25). Ele era comunicador da Rádio Tupinambá.

O falecimento foi comunicado pelo Sindicato dos Radialistas do Ceará (​SindRádio-CE) por meio das redes sociais. O profissional estava hospitalizado no Hospital Regional de Sobral (HRN), onde lutava contra as complicações do AVC.

Conforme o SindRádio, Alfredão apresentava uma programação dedicada ao forró chamada de "Forró do Alfredão". Programa ia ao ar aos domingos de noite.