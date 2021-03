Radialista Jonas Mello morre de Covid-19

O radialista Jonas Mello morreu nesta sexta-feira (19) após complicações clínicas da Covid-19. O profissional atuava como repórter de Política. A informação do óbito foi confirmada pelo Sindicato dos Radialistas do Ceará (Sindirádio/CE).

"É com imenso pesar que a diretoria do Sindirádio/CE comunica o falecimento do comunicador Jonas Melo, ocorrido na madrugada de hoje (19), em Fortaleza, vítima de Covid-19. Jonas era repórter da crônica política e fazia a cobertura da Câmara Municipal de Fortaleza e da Assembleia Legislativa. Pêsames à família e amigos".

Em perfil nas redes sociais, Jonas Mello destacava ser "apaixonado pela comunicação no rádio", design, pai da Maria Letícia e casado com a jornalista Cris Mello.