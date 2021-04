Polícia encerra campeonato clandestino de sinuca com cerca de 70 pessoas em Iguatu

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Vigilância Sanitária do Estado encerraram um campeonato de sinuca, no bairro Fomento, em Iguatu, no interior do Ceará. Cerca de 70 pessoas estavam no local, na tarde desta sexta-feira (16).

O espaço onde o evento clandestino ocorria era uma espécie de galpão e estava abastecido com bebida alcoólica. O responsável pelo campeonato e outros participantes foram conduzidos à delegacia.

De acordo com o coordenador executivo da Vigilância Sanitária de Iguatu, Samuel Bezerra, as pessoas — muitas sem máscara de proteção — consumiam cerveja e disputavam partidas do jogo.

Foto: Vigilância Sanitária / Divulgação

“Por volta das 17h, começamos a receber denúncias de várias localidades. Pedimos apoio à PM e nos deslocamos até lá. Ao chegar, vimos muitos carros e motos”, explica. O campeonato descumpre o que está previsto no decreto de isolamento social rígido.

Além de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), os responsáveis podem ser enquadrados nos Artigos 132 (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente) e 268 (infringir determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa) do Código Penal Brasileiro.

No município, já foram confirmados 6.552 casos de Covid-19. O número de óbitos chega a 143, conforme a plataforma IntegraSUS, atualizada às 8h12 desta sexta-feira (16).

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.

