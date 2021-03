Lockdown em Santa Quitéria é prorrogado até o dia 8 de março

O decreto de isolamento social rígido em Santa Quitéria, na Região do Norte, que valeria até esta quinta-feira (4) foi prorrogado por mais quatro dias. Dessa forma, o município seguirá em lockdown até o próximo dia 8 de março.

Diferente do documento anterior, no entanto, a prefeitura abriu uma exceção: as indústrias voltam a funcionar com 25% do número de empregados por turno e seguindo as medidas sanitárias.

Os demais segmentos só estão autorizados a funcionar se forem considerados essenciais.

Serviços que não poderão funcionar durante o lockdown

Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos do gênero alimentício

Templos, igrejas e outras instituições religiosas

Museus, cinemas, e outros equipamentos culturais públicos e privados

Academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares

Lojas e comércio

Galeria/centro comercial com exceção de farmácias e locais que prestem serviço de saúde

Também ficam interrompidos

Visitas a lagoas, rios, piscina pública ou quaisquer outros locais de uso coletivo e que permitam aglomeração de pessoas

Operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por vans ou micro-ônibus, regular ou complementar.

Atividades não afetadas pela medida

Órgãos de imprensa e telecomunicação em geral;

Call center;

Estabelecimentos médicos, odontológicos e clínicas veterinárias

Laboratórios de análises clínicas

Distribuidores de água, gás, energia elétrica, provedores de internet, segurança privada

Postos de combustíveis

Bancos e lotéricas

Padarias

Lavanderias

Supermercados/Congêneres

Segundo a Prefeitura de Santa Quitéria, a continuidade da estratégia de contenção da Covid-19 foi definida após reunião do comitê local que avalia o cenário epidemiológico. Atualmente, o IntegraSUS aponta que o município tem 2.644 casos de Covid-19 e 26 mortes após por causa da doença.

Outras cidades em lockdown

O governador Camilo Santana anunciou, na noite desta quarta-feira (3), novo lockdown em Fortaleza a partir desta sexta-feira (5) até o dia 18 de março. Os municípios de Palhano, Pentecoste, Meruoca, Mombaça também decretaram a medida.

Anunciada em transmissão ao vivo ao lado do prefeito José Sarto (PDT) e do secretário de saúde, Dr. Cabeto, o lockdown foi proposto após recorde no número de mortes em todo o País e aumento de casos e óbitos no Estado.

O gestor estadual também recomendou que prefeitos de municípios cearenses com risco alto ou altíssimo de transmissão da Covid-19 adotassem maior rigidez no isolamento social.