Brasil registra 1.910 mortes por Covid-19 em 24h, novo recorde; Ceará teve 84 óbitos

O Brasil registrou 1.910 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa um novo recorde diário, superando a marca de terça-feira (2), que foi de 1.641, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde.

No Ceará, foram registrados 84 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, chega a 259.271 o número total de vidas perdidas no País em razão do novo coronavírus.

Alta no Sudeste

Somente no Sudeste, foram registradas, nas últimas 24 horas, 799 mortes pela covid. A região já acumula 119.091 óbitos em razão da doença. O Sul teve mais 389 mortes, somando 32.433 ao todo. O Nordeste contabilizou 326 óbitos em 24 horas, somando um total de 57.384. O Centro-Oeste chegou a marca de 22.781 mortes, com 234 novos registros. O Norte teve 162 novos óbitos, chegando a 27.582.

Novos casos

No mesmo intervalo, foram contabilizados 71.704 novos casos da doença no Brasil, elevando o total de registros para 10.718.630. Esse foi o segundo maior número de casos de covid-19 em 24 horas. Só não supera a marca registrada em 7 de janeiro, quando o País contabilizou 87.843 casos.