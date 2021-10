Jovem salva cachorra de envenenamento antes de ir para festa e comemora com amigos; assista

A história do pernambucano João Victor Cavalcante e da cadela Pamela viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (19). Atuante em um grupo voluntário de proteção animal, o jovem salvou a vida da cachorra após ela ser envenenada. O fato aconteceu na cidade de Ipu (CE), no dia 2 de outubro deste ano.

João Victor nasceu em Santa Filomena (PE), mas vive com a família no Ceará desde a primeira infância. Ele trabalha no comércio da família e também atua no grupo voluntário "Protetores de Quatro Patas". O jovem estava se arrumando para uma festa quando recebeu uma ligação pedindo ajuda.

"Meu número já se espalhou na cidade e aqui quando acontece algo me ligam", contou João Victor. Rapidamente, ele pegou o kit-médico que guarda em casa para realizar resgates de animais e foi ajudar a cadelinha envenenada no bairro Boa Vista.

Legenda: Cadelinha vive em um lar temporário Foto: Divulgação/Protetores de Quatro Patas

"Ela tinha tremores, salivação excessiva, pupila dilatada, seu sistema neural não estava funcionando direito. De imediato, dilui carvão aditivado em água e dei a ela. Ela estava muito ofegante. Não desisti. Passaram várias pessoas e poucas pararam para ajudar", explicou o jovem.

Lentamente, a cachorrinha Pamela foi voltando a se movimentar e a respirar melhor. Com ajuda de amigos veterinários de João Victor, ela recebeu anti-inflamatórios. "Isso tudo aconteceu antes da saída para uma festa. Aconteceu esse imprevisto. Deu tempo salvar ela e segui para minha festa pela meia-noite. Comemoramos a vida da cachorrinha".

O vídeo repercutiu no Instagram e TikTok. A equipe de salvamento animal tenta agora conseguir uma castração para Pamela. Ela vive em um lar temporário e os filhotes foram adotados.

O grupo voluntário "Protetores de Quatro Patas" realiza ações em diversas bairros de Ipu e vive de doações. Para mais informações basta acessar o perfil oficial da equipe no Instagram.