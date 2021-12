Funcionários 'TikTokers': supermercado faz ação de Natal e vídeo viraliza, no interior do Ceará

Funcionários de um supermercado de Russas, no interior do Ceará, viralizaram na internet com um vídeo gravado para promover uma ação de Natal do estabelecimento. As imagens geraram repercussão e fizeram a postagem ganhar milhares de curtidas e comentários no Instagram.

De acordo com a gerente de Marketing do Rabelo Supermercados, Natália Cruz, não é de agora que o ponto comercial realiza campanhas com tons mais descontraídos com a equipe, que participa "por livre e espontânea vontade".

"Sempre tenho essas ideias de fazer vídeos engraçados, que tornam o local mais alegre para clientes e colaboradores. Passei a semana toda com a música [All Want for Christmas is You] da Mariah Carey na cabeça e falei que precisava gravar no supermercado. Tinha que montar algo para gerar repercussão", afirma.

A filmagem, lembra, foi realizada no último dia 1º contou com a participação de três funcionários que dançaram ao som da música da cantora americana consagrada como a "Rainha do Natal".

Momento descontraído

"Foi um momento muito descontraído. Teve muita critica, de gente falando que os colaboradores foram obrigados. Mas eles foram por livre e espontânea vontade. Tem uns que não querem participar, mas outros perguntam quando será a próxima", diz Natália Cruz.

Também segundo a gerente de Marketing, os clientes receberam de forma positiva a ação de Natal, e algumas pessoas a enviam no privado mensagens informando que o vídeo foi repostado por outras páginas no Instagram.

"Fiquei preocupada com a repercussão, porque é diferente quando a gente posta um vídeo que chega para a nossa cidade e um que viraliza. Aqui, os comentários são leves, mas, quando ganha a internet, alguns são negativos. Conversamos com os colaboradores para saber como eles estão se sentindo agora, e eles falaram que estão tranquilos e que querem mais", explica.

'Alegria medonha'

Funcionária do supermercado há 15 anos, a empacotadora Rita Januário, que aparece à frente no vídeo, diz que é uma "alegria medonha" participar do projeto da empresa, que ela se orgulha de vestir a camisa.

"Eu gosto de estar no meio. Para mim, é uma alegria medonha. É uma coisa a gente gosta de fazer. Os clientes estão pedindo parar tirar foto comigo. Teve uma menina de Fortaleza que quis tirar fotos comigo para mandar para os amigos dela", afirma a empacotadora.