Ceará registra chuva em pelo menos 82 municípios em 24 horas; Ipaporanga tem maior volume

O Ceará registrou chuvas em pelo menos 82 municípios entre as 7h dessa quarta-feira (21) e as 7h desta quinta (22), conforme indica balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado até as 9h51 de hoje.

Até o momento, o município com a maior precipitação no Estado foi Ipaporanga, na região da Ibiapaba, que acumulou 110 milímetros (mm). Os outros três municípios com os maiores números também são da mesma região: Pires Ferreira (71 mm), Ipueiras (69,2 mm) e Ipu (69 mm).

Fortaleza, por sua vez, registrou baixo volume: o posto do bairro Messejana registrou 7,4 mm, enquanto o do Castelão apenas 0,3 mm. O posto localizado no bairro Água Fria não observou chuva no período considerado.

Em relação à média mensal por município, Palmácia na região do Maciço de Baturité, teve o maior observado: foram, ao todo, 261,9 mm, uma taxa 8,3% menor que a média para o mês na localidade, de 285,4%.

Previsão do tempo

A Funceme indica que esta quinta pode apresentar nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado. O cenário de nebulosidade se mantém na sexta (23) e no sábado (24).

Na sexta, contudo, o órgão prevê eventos de chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e no Cariri, com chuva isolada em todas as regiões. Já no sábado, a previsão é de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, com eventos de chuva na Ibiapaba e possibilidade de chuva nas demais regiões.

Confira as maiores chuvas entre as 7h de quarta (21) e desta quinta (22):

Ipaporanga - posto Ipaporanga: 110 mm;

Pires Ferreira - posto Pires Ferreira: 71 mm;

Ipueiras - posto Ipueiras: 69,2 mm;

Ipu - posto Flores: 69 mm;

Iracema - posto Bastiões: 66 mm;

Croatá - posto Santa Tereza: 63,1 mm;

Ibiapina - posto Santo Antônio da Pindoba: 61,2 mm;

Quiterianópolis - posto Quiterianópolis: 61 mm.