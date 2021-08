49 cidades do Ceará têm mais de 50% da população vacinada com a primeira dose; veja lista

Dos 184 municípios cearenses, 49 já aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pelo menos 50% de sua população, segundo os dados publicados na plataforma do Vacinômetro, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), atualizados domingo (15).

No Ceará, 48,71% dos 9.187.103 habitantes do Estado, segundo a estimativa de 2020 do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), já receberam a D1.

O município de Guaramiranga, na região do Maciço do Baturité, que vacinou toda sua população adulta, lidera com 92,58% de seus habitantes já com a primeira dose. Depois dela, outros cinco municípios ultrapassam a taxa de 60%: Quixelô (63,19%), Mucambo (61,85%), Reriutaba (61,19%), Pires Ferreira (61,5%) e Limoeiro do Norte (60,79%).

Das nove cidades cearenses com população acima de 100 mil habitantes, apenas quatro ultrapassaram 50% de sua população que recebeu a D1. São elas: Fortaleza (59,22%), Iguatu (57,92%), Sobral (51,19%) e Crato (50,75%).

Veja a lista completa de cidades que já aplicaram a primeira dose em mais de 50% de sua população:

Alcântaras - 54.47%

Altaneira - 57,65%

Antonina do Norte - 53,54%

Ararendá - 57,28%

Baixio - 56,47%

Canindé - 59,88%

Catunda - 54,19%

Cedro - 51,74%

Crato - 50,75%

Cruz - 57,65%

Deputado Irapuan Pinheiro - 55,01%

Eusébio 0 55,57%

Fortaleza - 59,22%

Graça - 52,35%

Granjeiro - 50,39%

Groaíras - 51,59%

Guaramiranga - 92,58%

Ibicuitinga - 53,69%

Icapuí - 51,78%

Iguatu - 57,92%

Independência - 53,74%

Itaiçaba - 57,30%

Itatira - 52,51%

Jaguaretama - 53,41%

Jaguaribara - 53,93%

Limoeiro do Norte - 60,79%

Meruoca - 51,16%

Milagres - 55,52%

Milhã - 56,36%

Monsenhor Tabosa - 59,06%

Mucambo - 61,85%

Orós - 55,33%

Pacujá - 50,22%

Palhano - 55,44%

Pereiro - 52,33%

Pindoretama - 59,52%

Pires Ferreira - 61,15%

Poranga - 52,94%

Porteiras - 56,97%

Quixelô - 63,19%

Reriutaba- 61,19%

Sâo Benedito - 54,56%

São Gonçalo do Amarante - 51,45%

São João do Jaguaribe - 50,80%

Senador Pompeu - 56,69%

Sobral - 51,19%

Solonópole - 52,68%

Tamboril - 50,07%

Umari - 55,36%

Distribuição desigual

A virologista, epidemiologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Caroline Gurgel, destaca que a campanha de vacinação acontece de forma heterogênea no Brasil. “Cada estado ficou por si”, pontua. Além disso, diz, há uma distribuição desigual por município.

Caroline Gurgel Virologista, epidemiologista e professora da UFC Você enxerga uma certa dificuldade de conseguir vacinar certos grupos populacionais, como aqueles que não têm acesso à internet. Apesar de existir a disponibilidade dos Cras para os cadastros, como conseguem acompanhar o agendamento?”

Outro problema enxergado por Caroline é a distância percorrida para os locais de aplicação das doses. “Muita gente não tem condições de se deslocar, o patrão não libera porque podem levar uma manhã inteira. São realidades sociais que não abordam”, observa.

Por isso, sugere: “Deveria começar a oferecer como livre demanda, como vem acontecendo em alguns locais. Mutirões para que as pessoas tenham acesso”.

Segunda dose

A presidente Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Sayonara Cidade, acredita que, hoje, o grande problema é acelerar a segunda da vacinação e isso tem esbarrado na escassez de doses.

“Hoje convivemos com a falta da Astrazeneca”, admite. A preocupação aumenta pela chegada da variante Delta, já confirmada em solo cearense. “Já estamos em transmissão comunitária em nosso Estado”, alerta.

A partir disso, Sayonara reforça a orientação nos cuidados: “uso de máscara principalmente e a realização de exames em rodoviárias, portos e aeroportos para identificação imediata de pessoas acometidas pela variante e proceder o isolamento dessa pessoa evitando a transmissão”, sugere.

Ainda em consonância com a preocupação em relação à variante Delta no Ceará, Caroline Gurgel ressalta a importância acelerar o máximo possível a segunda dose. “Não adianta vacinar todo mundo só com a primeira. A variante Delta, frente as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, só com uma dose, é o mesmo que nada. Reduz muito a eficácia”, completa.

Cidades com maior aplicação da D2

A cidade cearense com proporcionalmente o maior número de habitantes com o esquema vacinal completo (aplicação de segunda dose ou dose única) é Guaramiranga, com 48,77% de sua população. Monsenhor Tabosa aparece em seguida com 42,37%. Completam a lista de cinco melhores São Benedito (35,50%), Cariré (34,66%) e Pires Ferreira (34,08%).

Curiosamente, Cariré não aparece entre os 49 municípios que já atingiram pelo menos 50% da sua população na primeira dose. Hoje, soma 44,28%. “É necessário um olhar de forma diferenciada e aumentar o volume com as duas doses”, sugere a epidemiologista.

Legenda: Guaramiranga promove evento para comemorar vacinação de 100% da população adulta Foto: Fernanda Aires

Importante ressaltar que, apesar de alguns municípios montarem sua cobertura apenas com base na população adulta, ou seja, acima de 18 anos, cientistas recomendam que a imunidade de rebanho seja contabilizada em cima da sua população total. Nesta técnica, determinada parcela de população se torna imune, ou seja, desenvolvem anticorpos contra o agente causador da doença, criando uma barreira, protegendo o restante a população, mesmo aqueles que ainda não tomaram a vacina.

Outras campanhas

No Brasil, outras campanhas de vacinação alcançaram a imunidade de rebanho, como as que ocorreram contra o sarampo e a poliomielite, onde foi medida a vacinação de 95% da população total.

No caso da Covid-19, ainda não se há uma taxa ideal para garantir essa segurança, mas pesquisas estão sendo realizadas, como em Serrana (SP), onde um estudo realizado pelo Instituto Butantan, apontou que a vacinação de 75% de seus habitantes reduziu em 95% a mortes causadas por Covid-19.

"A taxa mínima de cobertura vacinal é de 80%. A cobertura excelente seria acima dos 95%", projeta Caroline.