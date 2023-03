"Vou honrar a memória dela e dar continuidade aos projetos", diz suplente de Yanny Brena na Câmara

Após a trágica morte da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), na última sexta-feira (3), o suplente da parlamentar, Subtenente Edinaldo Moura, do mesmo partido, se prepara para assumir a vaga e diz querer "honrar" a memória da parlamentar dando continuidade a projetos que ela havia apresentado. Uma das prioridades, segundo ele, é a criação do fórum em defesa da mulher na Câmara Municipal.

Edinaldo tentou uma vaga na Câmara de Juazeiro pela primeira vez em 2004. Foi candidato a vereador também em 2012, 2016 e 2020, sempre ficando na suplência. Agora, prestes a se efetivar no cargo, diz que quer tocar pautas que estavam sendo trabalhadas pela ex-vereadora.

"Ela estava trabalhando para criar o fórum em defesa da mulher na Câmara Municipal [...] eu quero tomar conhecimento de todos os projetos, honrar a memória dela, principalmente na violência contra a mulher", diz o suplente.

Ainda sem data para a posse, uma vez que a Câmara suspendeu as atividades por sete dias, o suplente de vereador, em entrevista ao Diário do Nordeste, afirma que já havia "se conformado" de que não atuaria como parlamentar, e que não pretendia assumir o posto diante de um "trágico cenário".

Edinaldo obteve 789 votos nas Eleições 2020 e ficou como segundo suplente da chapa encabeçada pelo Partido Liberal. O primeiro suplente, Guy Cruz, morreu aos 41 anos, em maio de 2021, por complicações da Covid-19.

Movimentações políticas

O parlamentar ensaia um movimento para tentar fortalecer a base do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) na Câmara. Interlocutores afirmam que no grupo de apoio à gestão estão, oficialmente os vereadores Fábio do Gás e Rafael Cearense. Ednaldo é também o atual diretor do Departamento de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) e radialista.

"Eu vou ter uma conversa com o prefeito. Eeu estou diretor do Demutran e estamos mudando a mobilidade de Juazeiro. Eu já tratei com ele para que eu possa fazer com mais qualidade para cidade toda e sendo um vereador da situação vou estar ajudando o prefeito nas ações, fiscalizando também", explica.

Posse indefinida

Com a Câmara de luto oficial por sete dias, decretado ainda na última sexta-feira (3) pelo presidente em exercício Raimundo Júnior (MDB), as providências sobre a posse do novo vereador e de uma nova presidência ainda estão suspensas.

A assessoria da Casa informou que só irá se manifestar sobre o assunto após o fim do período de luto. As sesões previstas para os dias 7 e 9 de março foram canceladas, e os parlamentares só deverão voltar aos trabalhos na próxima semana.

O prefeito Glêdson Bezerra também decretou luto por três dias em Juazeiro do Norte. Bandeiras ficaram a meio mastro e o gestor compareceu ao enterro da parlamentar, que ocorreu no sábado (4).