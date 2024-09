Vice-prefeito de cidade baiana morre após mal súbito durante comício

O vice-prefeito da cidade de Paripiranga (BA), Marcelo Sales (PT), morreu aos 59 anos neste domingo (8), após sofrer um infarto durante um comício do candidato a prefeito do Município, Talisson Santa Rosa (PSD). As informações são do g1.

O evento aconteceu no povoado Lagoa Preta, na zona rural do município baiano. Segundo familiares, Marcelo Sales chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Vice-prefeito de Paripiranga, Marcelo Sales se elegeu vereador da cidade em 2008 e 2012. Ele também era presidente do PT no Município.

Câmara Municipal lamenta

A Câmara Municipal de Vereadores divulgou nota de pesar lamentando a morte. "Que sua memória seja uma fonte de inspiração para continuarmos seu legado de serviço e compromisso com o próximo", disse o comunicado.

Nas redes sociais, o prefeito de Paripiranga, Justino Neto (PSD), lamentou a morte de Marcelo Sales, a quem ele chamou de amigo.

"Foram oito anos de caminhada lado a lado, unidos pela força e pelo apoio mútuo. Sua presença sempre foi um pilar de união, e sua falta será profundamente sentida".