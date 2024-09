Vereadora de Osasco (SP), Ana Paula Rossi morre aos 55 anos

Morreu, na noite deste domingo (8), a vereadora de Osasco (SP) pelo Partido Liberal (PL), Ana Paula Rossi, aos 55 anos. Ela havia sido diagnosticada com um câncer do tipo não Hodgkin em julho e estava em tratamento.

A informação foi divulgada em nota nas redes sociais do PL Osasco, do qual Ana Paula era presidente.

"Neste momento de muita tristeza e pesar, a família Rossi agradece pelas mensagens de carinho e pelas orações recebidas durante o período de tratamento de Ana Paula Rossi", diz o comunicado. A parlamentar estava no terceiro mandato na Câmara Municipal.

O velório da vereadora acontece nesta segunda-feira (9) no Teatro Municipal de Osasco, até as 16h. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério do Bela Vista. Ela era casada e deixa três filhos.

Veja também PontoPoder Após reunião sobre crise na Venezuela, Lula admite tensão com governo do país Zoeira Deolane Bezerra escreve nova carta e volta a alegar inocência: 'não há uma prova sequer'

Trajetória política

Filha do ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi, Ana Paula ocupou a Secretaria de Assistência e Promoção Social da Cidade nos anos de 2003, 2005 e 2006, e a Secretaria da Educação em 2017.

Em 2008, Rossi foi eleita vereadora pela primeira vez. Nas eleições municipais seguintes, em 2012, foi candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Celso Giglio, que foi derrotada.

Em 2016, foi novamente eleita vereadora, e foi reconduzida ao cargo quatro anos depois. Ela foi ainda líder da gestão Rogério Lins (Podemos) entre 2021 e 2023. A vereadora disputava novo mandato nas eleições deste ano.