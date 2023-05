‘Vai ser superado’, diz Ivo Gomes sobre ‘desentendimento’ entre Cid e Ciro pós-2022

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), se mostrou otimista com o futuro das relações entre os dois irmãos: o senador Cid Gomes (PDT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Em entrevista exclusiva ao PontoPoder, nesta segunda-feira (8), o caçula dos irmãos reconheceu que houve um “desentendimento desnecessário” entre Cid e Ciro devido às eleições do ano passado.

“Vai ser superado, eventualmente, vai, claro, porque ambos têm espírito público, isso faz uma diferença muito grande”, declarou o prefeito em conversa com os editores e colunistas de Política Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Confira a entrevista completa:

Ivo Gomes classificou o afastamento entre Ciro e Cid como um “desentendimento desnecessário”.

Ivo Gomes (PDT) Prefeito de Sobral “Quanto você tem que fazer, é necessário, urgente, imprescindível, você vai para o enfrentamento. No caso do ano passado, era uma coisa absolutamente desnecessária acontecer o que aconteceu, sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento precisava acontecer o que aconteceu”

O prefeito se refere ao racha interno do PDT. Uma ala do partido, liderada por Ciro Gomes, defendeu a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará.

Outra ala ligada a Cid Gomes defendeu a candidatura da então governadora Izolda Cela (sem partido). Roberto Cláudio, o escolhido na queda de braço interna dos pedetistas, acabou derrotado no pleito, ficando em terceiro lugar, atrás de Elmano de Freitas (PT) e Capitão Wagner (União).

Na entrevista, Ivo evitou se manifestar novamente sobre esse impasse, que inclusive resultou no fim da aliança histórica entre PT e PDT no Ceará. “São tantas coisas, me manifestei muito, já falei bastante, não precisamos mais falar sobre isso”, disse.

“Um dia vai ser superado, espero que o mais rápido possível”, acrescentou. Ivo fez questão de destacar que o embate entre petistas e pedetistas em nada impactou nas alianças em Sobral, onde as duas siglas caminham juntas desde 1997, quando Cid comandou a Prefeitura. Atualmente, a petista Christianne Coelho é vice-prefeita da cidade.

Cid fica no PDT?

O prefeito de Sobral ainda endossou a proposta lançada pelo próprio irmão Cid de presidir o PDT do Ceará.

Ivo Gomes (PDT) Prefeito de Sobral “Tem que ser ele, Cid representa o pensamento hegemônico do partido. Se ele fosse o presidente do partido no ano passado isso não teria acontecido”

As falas, tanto de Cid quanto de Ivo, surgiram em meio a especulações de que o senador poderia deixar o PDT. Na última sexta-feira (5), em evento com governadores nordestinos, Cid Gomes rechaçou essa ideia.

"(...) Estou cada dia mais motivado no PDT. Ocupo hoje a liderança do PDT no Senado, feliz, animado, entusiasmado com essa responsabilidade. Tenho um desejo, acho que não por vaidade pessoal, acho que represento hoje o sentimento majoritário do PDT aqui, no Ceará, em relação aos assuntos cearenses, e tenho a pretensão de vir a presidir o partido. Quem tem essa motivação, obviamente não está pensando em sair", disse o senador.

Quem irá suceder Ivo Gomes?

Ivo evitou comentar sobre a sucessão municipal. Ele exerce o segundo mandato na cidade que é o berço político da família Ferreira Gomes. Contudo, reiterou que não pretende disputar novamente cargos públicos.

Ivo Gomes (PDT) Prefeito de Sobral “Até porque não sou eu que resolvo, não é uma decisão minha isolada, pertenço a um grupo político, a um partido, tenho aliança de vários partidos que governam Sobral há bastante tempo, não é uma decisão que vai sair do bolso do meu colete”

O hoje prefeito é procurador de carreira do Município de Fortaleza desde 1993 e disse que pretende voltar para a função até se aposentar.