Sobral quer universalizar ensino em tempo integral com novas 12 escolas-modelo até 2024, diz Ivo

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, em participação na Live PontoPoder, nesta segunda-feira (8), deu um panorama sobre o ensino em tempo integral na cidade, que deve ser universalizado até 2024.

Para isso, informou o gestor, está encaminhada a construção de oito novas escolas de ensino fundamental e quatro de ensino médio nesse modelo, em parceria com o Governo do Estado. Embora a previsão de conclusão seja para o fim do ano que vem, algumas, segundo ele, devem ser entregues neste ano ainda.

De acordo com Ivo, a meta é que Sobral – por meio de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e ONGs nacional – tenha um ensino médio que sirva de piloto para todo o Ceará. Isso, contudo, não é restritivo, já que modelo deve abarcar toda a jornada escolar, desde as creches às últimas fases da educação básica.

O gestor se reuniu nesta semana com a titular da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Eliane Estrela, e deve encontrar em breve o governador Elmano de Freitas (PT) para tratar das entregas.

Atualmente, diz Ivo, 30% dos alunos da rede de ensino estudam em tempo integral. De todas as séries, o nono ano do ensino fundamental concentra a totalidade das matrículas nesse regime.

As unidades que serão entregues terão a estrutura física adequada para comportar a jornada prolongada de estudo, com restaurante e espaços de descanso para os alunos. A Prefeitura também vai adaptar outros espaços para receber as atividades em tempo integral.

"Para fazer educação integral, você vai precisar de muita coisa, mas principalmente prédio. Porque, hoje, os prédios acomodam turmas de manhã e outras turmas à tarde. Então para que as turmas que estão de manhã passem o dia inteiro, as turmas da tarde precisam se deslocar para outro lugar. [...] A gente, obviamente, não vai ter prédios ideais (construídos do zero) até 2024, então estamos adaptando, também, outros prédios para isso", disse.

Segurança nas escolas

Aliada à política de ampliação do ensino integral, o prefeito de Sobral afirmou que aguarda recursos da União para estender o sistema de vigilância por meio de câmeras de segurança nas escolas. A ideia é que cada secretária de educação tenha acesso a um sistema de videomonitoramento onde pudesse verificar com monitores possíveis ameaças e comunicar às autoridades.

No ano passado, um adolescente foi morto dentro de um colégio público estadual em Sobral por um colega de 15 anos. Outros dois jovens foram feridos. A arma usada no momento estava registrada em nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

O objetivo é garantir o monitoramento sem que se transformem "escolas em prisões, levando a sensação de insegurança as crianças e adolescentes". Lembrou, ainda, que o município já adota o método do controlador de acesso.

Assim, só entra nas escolas quem tem autorização da direção. "Isso, obviamente, não vai evitar que uma pessoa pule o muro. Nós não podemos evitar o inevitável. E a gente também não pode entrar na coisa do pânico, do irracional, que tem que colocar detector de metal, enfim. A gente precisa é resolver as causas do problema", disse Ivo.

Para isso, pretende trabalhar nas escolas as competências socioemocionais, com a disseminação de valores de "resiliência, tolerância, abertura ao novo, fraternidade e empatia".