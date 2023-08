Sem citar Zema, ministro fala sobre Norte e Nordeste: 'Como mineiro, quero deixar minha reverência'

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira aproveitou discurso durante o lançamento do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), na manhã desta quinta-feira (11), para ressaltar o "respeito" pelos nordestinos e nortistas. A declaração ocorre poucos dias depois de falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), consideradas xenofóbicas.

"Destacar que Minas é o estado que zela pela boa política, pela do diálogo permanente. Como mineiro, queria deixar a minha reverência e respeito e, mais do que isso, o meu compromisso com todo povo nordestino e do norte do País", ressaltou o ministro.

Apesar de não citar Zema, Alexandre Silveira falou diretamente às duas regiões ofendidas por Zema durante entrevista ao Estado de S. Paulo. Na ocasião, o governador de Minas Gerais comparou os estados do Norte e Nordeste a "vaquinhas que produzem pouco" e disse que a União favorece estes entes em detrimento daqueles que "mais produzem".

Zema ressaltou ainda que a formalização do Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) vem para reforçar o "protagonismo político" do Sul e Sudeste e fazer frente ao Nordeste.

As declarações do governador mineiro causaram reações de gestores estaduais e parlamentares tanto do Nordeste como do Norte. O Consórcio Nordeste, presidido pelo governador da Paraíba, João Azevedo, emitiu nota de repúdio contra as falas de Zema.

"É importante reafirmar que a união regional dos estados do Nordeste e, também, do Norte não representa uma guerra contra os demais estados da federação, mas uma maneira de compensar, pela organização regional, as desigualdades históricas de oportunidades e desenvolvimento", disse.

O governador Elmano de Freitas (PT) também criticou o mineiro. "Eu avalio (a declaração) como um profundo desconhecimento do que é o Nordeste e de um preconceito que eu imaginava superado, ainda mais vindo de um governador de um estado tão importante do Brasil, tão querido para nós nordestinos", disse na última segunda-feira (7).