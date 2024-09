Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: veja o potencial de abstenção dos eleitores de Glêdson e Fernando

A segunda rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada nessa quinta-feira (19), mostra a percepção dos eleitores sobre a certeza de comparecer ou não às urnas no dia da eleição, em 6 de outubro.

Na análise sobre a probabilidade de comparecer às urnas, quando os eleitores são questionados sobre qual frase melhor define “a intenção de ir votar no dia 06 de outubro”, 92% dizem que vão votar com certeza. Por outro lado, 6% dos entrevistados dizem que não sabem ao certo se irão votar no dia da eleição, enquanto 2% dizem que com certeza não irão votar.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 eleitores com 16 anos ou mais de Juazeiro do Norte. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Potencial de abstenção entre o eleitorado dos candidatos

Na estratificação da pesquisa, o questionamento sobre a certeza de comparecimento às urnas também foi levantado considerando a situação do eleitorado de cada candidato.

Para os votantes que indicam ter o candidato Fernando Santana (PT) como opção de voto para prefeito, 95% dizem ter certeza que irão votar. Outros 3% afirmam que não têm certeza se vão às urnas, enquanto 1% do eleitorado que cogita votar no candidato do PT admite que não irá votar em 6 de outubro.

Entre os eleitores do candidato Glêdson Bezerra (Podemos), 92% dizem ter certeza que irão votar. Outros 6% afirmam que não têm certeza se vão às urnas, enquanto 2% do eleitorado que cogita votar no candidato do Podemos admite que não irá votar em 6 de outubro.

A pesquisa Ipec compilou ainda o potencial de abstenção entre o eleitorado que tem intenção de votar branco e nulo, assim como daqueles entrevistados que dizem não saber ou não respondem em quem podem votar. Desta fatia, 79% dizem que com certeza irão votar no dia das eleições, enquanto 15% afirmam que não têm certeza se vão às urnas e 5% admitem que não irão votar em 6 de outubro.

2ª RODADA IPEC JUAZEIRO DO NORTE — Qual destas frases melhor define sua intenção de ir votar no dia 06 de outubro?

Total

Com certeza eu vou votar: 92%

Não sei ao certo se vou votar: 6%

Com certeza não vou votar: 2%

Eleitores de Fernando Santana (PT)

Com certeza eu vou votar: 95%

Não sei ao certo se vou votar: 3%

Com certeza não vou votar: 1%

Eleitores de Glêdson Bezerra (Podemos)

Com certeza eu vou votar: 92%

Não sei ao certo se vou votar: 6%

Com certeza não vou votar: 2%

Outros/Branco/Nulo/NS/NR

Com certeza eu vou votar: 79%

Não sei ao certo se vou votar: 15%

Com certeza não vou votar: 5%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03999/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.