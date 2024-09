'Tenho compromisso com essa cidade', diz Tasso Jereissati ao entrar na campanha de Sarto

O ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati (PSDB) entrou na campanha à reeleição do prefeito José Sarto na tarde desta quarta-feira (18). O tucano destacou a quantidade de obras feitas na gestão do atual prefeito e disse que as pessoas estão conhecendo esse “legado”.

Tasso participou de um ato com candidatos da coligação que tenta a reeleição do prefeito ao lado do próprio Sarto, de Ciro Gomes, do ex-prefeito Roberto Cláudio, e do atual presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim. O partido de Tasso, PSDB, indica o candidato a vice-prefeito na chapa, que é o atual vice Élcio Batista.

“Eu moro aqui (em Fortaleza), meus filhos moram aqui, meus netos moram aqui e tenho compromisso com essa cidade. E sei que entre os candidatos, nenhum conhece e trabalhou mais por Fortaleza do que o Sarto. A quantidade de obras dele é impressionante”, declarou o ex-senador.

Tasso atribuiu um certo desconhecimento das pessoas sobre os feitos da gestão municipal pelo fato de Sarto não ser “marqueteiro”. “Por causa disso, muita gente não tem noção da quantidade de obras que esse cara fez aqui em Fortaleza”.

Sobre o andamento da campanha eleitoral, Tasso aposta que com o passar dos dias, as pessoas vão conhecer as realizações.

“Tem muito chão, não chegamos nem no meio do primeiro tempo. Estamos no meio da campanha, as pessoas estão conhecendo melhor o trabalho do Sarto e se perguntam qual o legado que os outros deixaram em algum lugar. A consciência do povo vai valer”, encerrou.