Pesquisa Quaest Fortaleza: Qual perfil ideológico do eleitor da capital cearense

Primeira rodada da pesquisa Quaest com números da corrida eleitoral em Fortaleza, divulgada nessa quinta-feira (22), traz números sobre o perfil ideológico do eleitor fortalezense.

O instituto perguntou ao eleitor como ele se identifica: se lulista/petista; não é lulista/petista, mas é mais à esquerda; não tem posicionamento; não é bolsonarista, mas é mais à direita; ou bolsonarista. Esse perfil de eleitor se divide entre as preferências dos candidatos.

O levantamento ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Perfil ideológico

No questionário, o entrevistador perguntou se, dentre esses grupos, qual você se identifica?

A maioria numérica aponta que não tem posicionamento, com 29%; seguido de lulista/petista, com 23%; Não é bolsonarista, mas é mais à direita, com 17%; Não é lulista, mas é mais à esquerda, com 16%; e bolsonarista, com 13%. Não sabe/Não respondeu: 2%.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024.