Saúde e educação são as prioridades para Tianguá no PAC Seleções do governo Federal, diz prefeito Alex Nunes

O prefeito de Tianguá, Alex Nunes (PSB), entrevistado do Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM, desta quarta-feira (26), sinalizou quais propostas pretende apresentar ao PAC Seleções 2025, programa do Governo Federal que está com cadastro aberto para o recebimento de projetos de municípios e estados.

De acordo com o gestor do município da região da Serra da Ibiapaba, serão priorizadas pela sua equipe a submissão de iniciativas nas áreas da saúde e da educação.

“Estivemos recentemente, a convite do Governo Federal, em Brasília, para um fórum de novos gestores. Participamos, durante uma semana, com o presidente Lula, o ministro Camilo e os demais ministros. Nessa oportunidade, foi aberto um leque de ações para o PAC”, pontuou Nunes.

Que continuou: “foi aberto agora, no dia 24, e já estamos colocando diversas propostas, sobretudo de construção de creches, de [aquisição de] ônibus, na educação e na saúde, para construção de novas UBS [Unidades Básicas de Saúde], consultórios odontológicos. Várias ações em diversos ministérios, incluindo uma praça esportiva”.

Alex Nunes frisou ainda que obras de saneamento e abastecimento de água podem entrar no raio de propostas inscritas pela sua administração. “A gente saiu de Brasília com bastante esperança”, adicionou o prefeito.

Conforme divulgou a Casa Civil do Governo Lula, que coordena o programa, foram abertos nesta seletiva editais com projetos sob responsabilidade das pastas da Educação, da Saúde, das Cidades e do Esporte. A expectativa é que sejam contemplados projetos em todo o país, por meio de um investimento de R$ 49,2 bilhões.