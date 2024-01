Sarto não acompanha agenda de Lula em anúncio do campus do ITA em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não participou de solenidade de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) na capital cearense nesta sexta-feira (19). A cerimônia marca a terceira visita do presidente Lula (PT) ao Estado neste terceiro mandato.

Sarto chegou a ser citado durante o discurso do comandante da Aeronáutica Marcelo Damasceno, quando este cumprimentava as autoridades presentes no evento. O prefeito de Fortaleza não estava no evento.

A ausência de Sarto em eventos presidenciais não é novidade. O prefeito participou apenas de uma das visitas de Lula a Fortaleza: em setembro, Sarto esteve no evento de aniversário dos programas Credamigo e Agroamigo, do Banco do Nordeste.

Nas redes sociais, as últimas publicações do gestor municipal fazem referência à entrega de posto de saúde no bairro Sapiranga, realizada na manhã desta sexta-feira.

O Diário do Nordeste indagou a assessoria de imprensa do prefeito Sarto para saber o motivo da ausência. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada.

Presença de deputados do PDT

Diferentemente do correligionário, parlamentares do PDT compareceram à agenda presidencial. Os deputados federais Mauro Filho (PDT), Leônidas Cristino (PDT) e Idilvan Alencar (PDT) estiveram no palco da cerimônia.

Do público, pedetistas também acompanharam a solenidade, entre os quais o líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PDT), e o deputado federal licenciado e secretário de Recursos Hídricos, Robério Monteiro (PDT).