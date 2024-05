Saidinha de presos volta a ser proibida após Congresso derrubar veto de Lula; entenda

A saída temporária de presos, conhecida como "saidinha", voltou a ser proibida após o Congresso derrubar, nesta terça-feira (28), vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme a decisão, as saidinhas estão mais restritas, já que também proíbe os detentos de deixarem os presídios temporariamente para visitar a família e praticar atividades que contribuam para o retorno do convívio social.

O benefício é destinado somente ao preso que for sair para estudar – no ensino médio, superior, supletivo ou cursos profissionalizantes. A partir de então, os detidos têm direito de solicitar até cinco saídas de sete dias por ano ou de acordo com a duração do curso.

Lula havia vetado o texto, em abril, em uma tentativa de reinserção social ao permitir que o preso visite a família em feriados e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal. Agora, o Congresso reverteu a decisão.

"A proposta de revogação do direito à visita familiar restringiria o direito do apenado ao convívio familiar, de modo a ocasionar o enfraquecimento dos laços afetivo-familiares que já são afetados pela própria situação de aprisionamento. A manutenção de visita esporádica à família minimiza os efeitos do cárcere e favorece o paulatino retorno ao convívio social", diz o texto.

Quem não tem direito à saidinha

Não poderão usufruir da “saidinha” aqueles detentos que estiverem no cumprimento de pena por praticar “crime hediondo ou com violência, ou grave ameaça contra pessoa”. Estão nesse rol os julgados por estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas.

Portanto, as saídas valem para aqueles que estão no regime semiaberto – que trabalham durante o dia ou estudam, ou para presos com bom comportamento, que tenham cumprido 1/6 da pena se for primário e 1/4 se reincidente.