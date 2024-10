Quaest Fortaleza 2º turno: redes sociais ou bandeiraço, o que mais influencia na escolha do voto?

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada nesta sexta-feira (18), mediu que práticas e eventos influenciam mais a decisão do eleitor da capital cearense diante das urnas. Entre os que preferem André Fernandes (PL) prefeito, as redes sociais e os sites e portais de notícias pesam mais nessa definição. Já para os eleitores de Evandro Leitão (PT), o conteúdo exibido na TV e no rádio, a influência de amigos e familiares e a presença de bandeiras nas ruas são mais determinantes para a escolha do voto.

Os indecisos afirmaram na pesquisa que a influência de amigos e familiares é mais decisiva para essa escolha, enquanto as redes sociais apresentaram uma interferência menor nesse recorte. Entre os que votam branco ou nulo, ou que não vão votar, o conteúdo exibido na TV e no rádio tem um peso maior nessa decisão, e sites e portais de notícias, menor.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre terça-feira (15) e essa quinta-feira (17), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

1ª RODADA QUAEST FORTALEZA NO 2º TURNO — INFLUÊNCIA SOBRE O VOTO

Redes sociais (margem de erro: 6 pp)

André Fernandes (PL): 56%

Evandro Leitão (PT): 35%

Indecisos: 1%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Conteúdo exibido na TV e no rádio (margem de erro: 6 pp)

André Fernandes (PL): 39%

Evandro Leitão (PT): 48%

Indecisos: 2%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Influência de amigos e familiares (margem de erro: 9 pp)

André Fernandes (PL): 31%

Evandro Leitão (PT): 49%

Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Sites e portais de notícias (margem de erro: 10 pp)

André Fernandes (PL): 52%

Evandro Leitão (PT): 41%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 2%

Presença de bandeiras nas ruas (margem de erro: 15 pp)

André Fernandes (PL): 26%

Evandro Leitão (PT): 63%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 6%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 01540/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.