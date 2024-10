Quaest Fortaleza 2º turno: qual o desempenho de Evandro Leitão na segunda rodada da pesquisa

A segunda pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (23), mostra que o candidato Evandro Leitão (PT), numericamente, tem o melhor desempenho entre o eleitorado feminino, pessoas com idade acima de 35 anos e com Ensino Superior incompleto ou mais. O candidato também encontra maior apoio entre pessoas com renda superior a sete salários mínimos e de religião católica, de outras religiões (que não evangélica) ou sem religião. Evandro ainda incorpora o eleitorado que optou pelo presidente Lula (PT) em 2022.

Na modalidade Estimulada, considerada para essa segmentação, os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada ao lado da identificação de qual partido são filiados.

Ao todo, Evandro tem 44% das intenções de voto na Capital. Ele está tecnicamente empatado com seu adversário, André Fernandes (PL), que soma 42%.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre domingo (20) e terça-feira (22), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

No caso das estratificações, as margens de erro têm variações específicas.

SEXO

Considerando o sexo dos entrevistados, Evandro Leitão tem, numericamente, o melhor desempenho entre o eleitorado feminino. Das 900 pessoas entrevistadas pelos pesquisadores, 50% das mulheres e 38% de homens declaram a intenção de votar nele.

Feminino: 50% (margem de erro: 4 pp)

Masculino: 38% (margem de erro: 5 pp)

A primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza foi divulgada no último dia 18 de outubro. Nela, 37% dos homens e 48% das mulheres declararam a intenção de votar nele.

FAIXA ETÁRIA

Considerando a idade dos entrevistados, ele tem o melhor desempenho entre pessoas de 35 a 59 anos e entre aquelas com 60 anos ou mais. Do total de entrevistados, 45% de pessoas dessas duas faixas etárias dizem que têm a intenção de votar nele. O político tem ainda 43% de apoio entre votantes de 16 a 34 anos.

16 a 34 anos: 43% (margem de erro: 6 pp)

35 a 59 anos: 45% (margem de erro: 5 pp)

60 anos ou mais: 45% (margem de erro: 7 pp)

Na primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno, ele tinha apoio de 37% de eleitores de 16 a 34 anos; e de 45% daqueles com idade até 59 anos. Já entre os idosos, a preferência era de 48%.

ESCOLARIDADE

Na estratificação de escolaridade, o postulante tem melhor desempenho entre pessoas que possuem Ensino Superior incompleto ou mais, com 46% de intenção de votos neste grupo. Entre aqueles com até o Ensino Fundamental, o apoio é de 45%. Do total de entrevistados, 43% de pessoas com Ensino Médio completo ou incompleto apontam a intenção de escolher Evandro Leitão nas urnas.

Até o Ensino Fundamental: 45% (margem de erro: 6 pp)

Ensino Médio completo ou incompleto: 43% (margem de erro: 5 pp)

Ensino Superior incompleto ou mais: 46% (margem de erro: 6 pp)

Na primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno, ele tinha apoio de 48% daqueles com até o Ensino Fundamental e entre os que possuem Ensino Superior incompleto ou mais. Já a fatia do eleitorado com Ensino Médio completo ou incompleto que declarava a intenção de votar no postulante era de 37%.

RENDA DOMICILIAR

Considerando a renda dos entrevistados, o candidato petista tem melhor desempenho entre pessoas com renda de mais de sete salários mínimos. Do total de entrevistados, 50% de pessoas desse grupo dizem que têm a intenção de votar nele. A fatia do eleitorado com renda de até três salários mínimos que declara a intenção de votar no postulante é de 45%. Já 40% das pessoas com renda de três a sete salários mínimos declaram a possibilidade de votar em Evandro Leitão.

Até 3 salários mínimos: 45% (margem de erro: 4 pp)

De 3 a 7 salários mínimos: 40% (margem de erro: 6 pp)

Mais de 7 salários mínimos: 50% (margem de erro: 9 pp)

Na primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno, ele tinha apoio de 45% de pessoas com renda de até três salários mínimos. A fatia do eleitorado com renda de três a sete salários mínimos que declarava a intenção de votar no candidato era de 40%. Já 41% das pessoas com renda acima de sete salários mínimos declaravam apoio a Evandro Leitão.

RELIGIÃO

Na estratificação de religião, o postulante tem melhor desempenho entre a fatia do eleitorado de religião católica, de outras religiões (que não evangélica) ou sem religião, totalizando 51% nos dois grupos. Já a fatia do eleitorado evangélico que declara a intenção de votar no postulante é de 29%.

Católica: 51% (margem de erro: 5 pp)

Evangélica: 29% (margem de erro: 6 pp)

Outras/ Não tem religião: 51% (margem de erro: 7 pp)

Na primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno, ele tinha apoio 54% do eleitorado de outras religiões ou que não tem religião, 49% dos católicos e 24% dos evangélicos.

ELEITORES DE LULA E BOLSONARO

A pesquisa Quaest também considerou o desempenho do candidato entre eleitores do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno do pleito de 2022. Nesta estratificação, Evandro Leitão se sai melhor entre os eleitores do seu correligionário. 82% daqueles que dizem ter votado em Lula há dois anos, agora pretendem votar em Evandro. Por outro lado, 5% dos eleitores de Bolsonaro têm intenção de votar no candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza

Votou em Lula: 82% (margem de erro: 5 pp)

Votou em Bolsonaro: 5% (margem de erro: 6 pp)

Votou Branco/Nulo/Não foi votar: 18% (margem de erro: 7 pp)

Na primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno, ele acumulava 75% de apoio entre eleitores de Lula, 5% entre aqueles que votaram em Bolsonaro em 2022, além de 29% de pessoas que votaram em branco, nulo ou não foram votar na última eleição geral.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04417/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.