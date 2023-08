Projeto que muda ensino médio deve ser enviado em setembro ao Congresso, diz Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), planeja enviar até o fim do mês de setembro o projeto de lei que deve mudar a reforma do Ensino Médio. Segundo o petista, a matéria deve contemplar informações colhidas na consulta pública feita pelo Ministério da Educação (MEC) no início do ano.

Segundo ele, na última terça-feira (22), ocorreu uma reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e com o Conselho Nacional de Educação (CNE).

“Já temos outra reunião marcada para a próxima segunda-feira (28), para ver se a gente consegue fechar uma proposta para ser enviada ao Congresso Nacional ainda no mês de setembro”, disse.

Camilo defende cautela no diálogo com os secretários estaduais, professores, estudantes e parlamentares.

Camilo Santana (PT) Ministro da Educação “Os secretários têm colocado que há a necessidade de um período de transição e, em qualquer mudança, isso é natural, você não pode fazer uma mudança em relação ao ano letivo que está em andamento sem qualquer planejamento, de forma abrupta, precisa ser planejado, dialogado, construído, é assim que desejamos”

Cautela

Conforme o ministro, além das questões curriculares, a consulta pública serviu para ouvir outras demandas da comunidade escolar, como a melhoria na infraestrutura das escolas, a ampliação das escolas profissionalizantes, além do apoio para a permanência do aluno no Ensino Médio.

“Por isso estamos construindo uma espécie de poupança para os alunos do Ensino Médio (...) São ações que queremos ter na escola para que o jovem tenha vontade de estar, de ir à escola, de fazer um curso de capacitação, técnico, ter uma boa formação e ter o senhor de ir para a universidade, não queremos perder os jovens no Ensino Médio”, comentou.