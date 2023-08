Primeira reunião da CPI da Enel na Alece é cancelada nesta quinta-feira (17)

Marcada para ocorrer nesta quinta-feira (17), a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi cancelada. O Diário do Nordeste esteve na Casa para acompanhar as atividades, mas foi informado do fato.

Conforme a assessoria de imprensa do presidente do colegiado, Fernando Santana (PT), o cancelamento se deu por "um imprevisto", sem mais detalhamento. Ainda não há definição sobre quando será a próxima reunião.

Nesta data, os deputados elaborariam o plano de trabalho dos próximos meses. Entre as pautas a serem debatidas, está o apagão da última terça-feira (15), que atingiu quase todo o País e foi iniciado após desligamento da Linha de Transmissão Quixadá-Fortaleza II, conforme o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).