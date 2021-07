Ao entregar muito poder ao centrão, presidente "está perdido e acaba sendo vítima", diz FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse, em entrevista exclusiva ao PontoPoder, que o presidente que governa entregando "a mão, o braço e a alma" ao chamado "centrão" está "perdido e acaba sendo vítima desse grupo".

O tucano faz uma avaliação crítica da atuação do grupo de partidos e até da forma que o governo Bolsonaro vem conduzindo a relação do centrão. "Se isso prevalecer será um desastre para o País".





Nesta terça-feira (27), o senador pelo Piauí Ciro Nogueira (PP), um dos expoentes do centrão, aceitou o convite e comandará a Casa Civil de Jair Bolsonaro.

Os principais pontos da entrevista serão exibidos no programa PontoPoder da TV Diário, às 20h45, desta terça-feira (27), com transmissão simultânea pelo canal do PontoPoder no youtube. A íntegra da entrevista estará disponível neste portal.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) Ex-Presidente da República Há pessoas nesse grupo com qualidades, mas, como conjunto, elas se caracterizam por querer o Poder e não por ter valores, ideais ou algum objetivo para o País.

A existência do grupo de parlamentares que integram os partidos do centrão é mais um "sentimento generalizado", diz o ex-mandatário. Para ele, o conjunto de deputados e senadores, além de formar maioria em Brasília atualmente, também tem "a vocação de poder mandar sem prestar atenção na lei".

A aposta e análise feita por FHC é de que o termômetro da popularidade de Jair Bolsonaro nas ruas deverá ser afetado uma vez que Ciro Nogueira passará a dar as cartas dentro do Planalto.