Presidente do Tribunal de Justiça, Nailde Pinheiro assume interinamente o Governo do Ceará

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), desembargadora Maria Nailde Pinheiro, irá assumir interinamente Governo do Estado. Terceira na linha de sucessão, a magistrada ficará no cargo por seis dias, uma vez que a governadora Izolda Cela (sem partido) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Evandro Leitão (PDT) estarão em viagem fora do País.

Ao contrário do que foi especulado, o vice-presidente da AL-CE, deputado Fernando Santana (PT), não assumirá o Governo. O cargo de vice-presidente do Legislativo não consta na linha de sucessão do Estado.

A governadora Izolda Cela se ausenta do País para participar da a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-27. no Egito. A Chefe do Executivo cumpre agenda entre os dias 6 e 12 de novembro.

Próximo na linha de sucessão, o deputado Evandro Leitão, que preside a AL-CE, também estará fora do País. Ele pediu licença por uma semana e fará uma viagem pessoal.