Izolda Cela e Nailde Pinheiro se reúnem pela primeira vez como líderes do Executivo e do Judiciário

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), se reuniu com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), Nailde Pinheiro, na manhã desta sexta-feira (8), no Palácio da Abolição. Foi a primeira vez que as mulheres conversaram oficialmente como líderes dos poderes Executivo e Judiciário, respectivamente.

A visita foi uma cortesia da desembargadora Nailde Pinheiro. Na reunião, de acordo com a assessoria de imprensa do Governo, as gestoras debateram sobre as principais parcerias que Estado e Tribunal de Justiça mantêm, a exemplo do enfrentamento à pandemia de Covid-19 e das ações que integram o programa Ceará Pacífico.

Nas redes sociais, Izolda agradeceu a visita de Nailde e reforçou que "o TJCE tem sido importante parceiro do Estado em diversas áreas, mantendo sempre o respeito e a independência das instituições".

Encontros



Izolda teve uma agenda cheia de encontros na primeira semana como gestora do Ceará. Nesta quinta-feira (7), a governadora recebeu no Palácio o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), para tratar, especialmente, das estratégias integradas que Estado e Capital devem tomar para minimizar os impactos das fortes chuvas na Capital.

Na quarta-feira (7), a visita à governadora foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa (AL-CE), o deputado estadual Evandro Leitão (PDT). Na terça (6), ela se reuniu com a cúpula estadual da Saúde.