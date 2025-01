Prefeitura de Morada Nova é alvo de operação do MPCE por suposto desvio de dinheiro na reforma de escola

Os recursos da educação da Prefeitura de Morada Nova estão sob observação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que deflagrou a operação "Lápis de ouro" para apurar suposto desvio de dinheiro na reforma de uma escola municipal. Na quarta-feira (22), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e da 1ª Promotoria de Justiça de Morada Nova, as diligências miraram em um ex-secretário municipal de Educação, além de empresários e engenheiros investigados por suposto envolvimento no esquema.

Os focos são contratos firmados entre 2018 e 2023 para reforma da escola. Os supostos envolvidos teriam viabilizado o pagamento à empresa de construção civil contratada, mesmo sem o serviço entregue. Segundo o MPCE, teriam sido usadas medições falsas da obra, que rendeu mais de R$ 4,1 milhões à empresa até 2024, advindos de recursos da Prefeitura de Morada Nova.

Veja também PontoPoder MPCE pede anulação da eleição de vereadora para presidir a Câmara de Pindoretama pela terceira vez PontoPoder Após operação do MPCE na Alece, deputado Júlio César Filho publica nota negando envolvimento

A prática pode ter gerado prejuízos ao erário e enriquecimento ilícito, além de irregularidades na obra da escola. Os investigados podem responder pelos crimes de peculato, fraude contratual, falsidade ideológica e associação criminosa. O PontoPoder buscou a Prefeitura de Morada Nova para esclarecimentos. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Limoeiro do Norte e Morada Nova, além de dois municípios do Rio Grande do Norte, como Mossoró e Umarizal. Aparelhos eletrônicos e documentos, que irão subsidiar a investigação conduzida pelo MP do Ceará, foram apreendidos na ocasião.

A operação teve apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Ceará e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP do Rio Grande do Norte.