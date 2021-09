Prefeitos do Ceará buscam bancada federal por aumento do FPM e mais prazo para pagar INSS

“Tem município que, quando chega o FPM, chega zerado, porque a própria União desconta o valor do repasse para quitar as dívidas com o INSS. Em Uruburetama, por exemplo, aconteceu isso, e hoje a Prefeitura vive praticamente de outras fontes, e não do FPM, que é o principal do Município. O prefeito praticamente paga a conta do mMnicípio, de água a salário, com o FPM”, explica Bismarck.