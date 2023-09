Prefeito de Pacajus diz que universitários só podem usar transporte se fizerem 'trabalho voluntário'

O prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT), informou neste domingo (3) que, a partir do dia 11 de setembro, estudantes só terão acesso ao transporte universitário se fizerem "trabalho voluntário". A condição seria uma forma dos jovens darem uma "contrapartida" ao município de Pacajus pelo uso do serviço público.

A medida teve repercussão negativa no perfil de Figueiredo nas redes sociais, onde foi feito o anúncio. Nos comentários, muitos seguidores do prefeito incentivava os universitários a denunciar a gestão ao Ministério Público e criticavam a obrigatoriedade do "trabalho voluntário".

A iniciativa, segundo Bruno Figueiredo, tem como intuito "regularizar o transporte universitário", para que não haja "prejuízo para o município de Pacajus". O primeiro passo seria uma autenticação feita, a partir desta segunda-feira (4), com os usuários deste serviço.

Os estudantes teriam, então, esta semana para procurar secretarias ou órgãos municipais para iniciar o "trabalho voluntário", segundo o gestor. Ele não detalhou qual seria o regime de trabalho nem os motivos para ele ser realizado na própria estrutura administrativa da Prefeitura.

Também não há detalhes do que significa a "autenticação" que será realizada por servidores municipais nesta semana.

Depois disso, o universitário deve "informar isso aqui na administração, que vai fazer a sua liberação no transporte universitário". A partir do dia 11 de setembro, "só entrará no ônibus quem tiver autenticado e fazendo o trabalho voluntário", conclui o prefeito de Pacajus.