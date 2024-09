Prefeito de Baturité é alvo de operação da PF após uso de lança-chamas em campanha eleitoral

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), a Operação "Protocolo III" que teve como alvo o prefeito de Baturité, Heberlh Mota (Republicanos) por suspeita de crimes eleitorais e "afronta" ao Estatuto do Desarmamento durante ato da campanha eleitoral. Mota é candidato à reeleição para a prefeitura da cidade.

Os agentes de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro endereços, três em Baturité e um em Fortaleza. As ordens judiciais foram autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), após pedido da Polícia Federal.

Na solicitação, o delegado responsável pela investigação Janderlyer Gomes de Lima afirma que o prefeito está em "posse irregular de equipamento incendiário" e que houve a "utilização de lança-chamas ou equipamento incendiário semelhante durante a campanha eleitoral em praça pública, gerando risco e expondo a perigo a integridade física e patrimônio de outros".

A suspeita é de abuso de poder — no âmbito da legislação eleitoral — e de descumprimento ao Estatuto do Desarmamento. A assessoria do prefeito Heberlh Mota afirmou que o candidato à reeleição não irá se manifestar sobre o caso.

Nas redes sociais do prefeito, é possível encontrar imagens dele usando um aparelho semelhante a um lança-chamas durante ato eleitoral nas ruas de Baturité. No vídeo, o gestor aparece segurando o equipamento em cima de um carro de som. Outras imagens mostram Mota usando outros equipamentos de pirotecnia usando fogo.

A operação da Polícia Federal teve como objetivo "reunir elementos probatórios para a conclusão do inquérito policial" e "apreender os artefatos e/ou equipamentos piromaníacos utilizados de forma ilegal por um candidato durante a campanha eleitoral".

Em nota, a PF informou ainda que o "uso indevido de equipamento incendiário", por estar ligado ao contexto eleitoral, pode ser considerado "uma afronta à estabilidade pública, que deve ser preservada durante a propaganda política".