PontoPoder: veja sabatina com o candidato a prefeito de Fortaleza Chico Malta, do PCB

Candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB) à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta foi o entrevistado do episódio da série de sabatinas PontoPoder desta segunda-feira (16). A conversa foi conduzida pelo editor e colunista Wagner Mendes.

Durante a entrevista, o postulante delineou seus planos para as áreas da Saúde, da Educação e da Segurança Pública, caso seja eleito. Dentre as propostas detalhadas pelo político estão a de ampliação do Programa Saúde da Família e a estruturação da Guarda Municipal como uma força comunitária que atue na proteção da juventude e das escolas.

A entrevista completa está no YouTube do Diário do Nordeste. Na última semana, foram convidados os cinco primeiros colocados na primeira rodada da pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada no último dia 22 de agosto. Ao longo desta serão veiculadas conversas com os demais participantes do pleito.

Além dos cinco primeiros entrevistados da semana passada e de Chico Malta, participaram da nova rodada de sabatinas Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade). Apesar de convidado e em acordo com as regras previamente assinadas pela assessoria, o candidato Técio Nunes (Psol) optou por não conceder a entrevista por incompatibilidade de agenda.