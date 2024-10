PontoPoder promove entrevistas com candidatos à Prefeitura de Caucaia do 2º turno; veja datas

Como parte da cobertura da campanha eleitoral, o PontoPoder promove entrevistas com os dois candidatos à Prefeitura de Caucaia que estão no 2º turno, nos dias 17 e 18 de outubro. A transmissão acontece na Verdinha 92.5 FM, na TV Diário e no Youtube do Diário do Nordeste.

As sabatinas serão realizadas com Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT), que obtiveram 38,42% e 24,67% dos votos válidos no 1º turno, respectivamente. A disputa para definir quem estaria na segunda etapa da disputa com Naumi foi bastante acirrada, e a diferença entre Catanho e Emília Pessoa (PSDB), que ficou em 3º lugar, foi de apenas 8 votos.

O objetivo da série de entrevistas é contribuir com a escolha dos caucaienses e aprofundar a discussão de propostas, dando mais tempo para que o eleitor conheça os programas de governo.

CONFIRA AS DATAS:

17/10 (quinta-feira) - Naumi Amorim (PSD)

- Naumi Amorim (PSD) 18/10 (sexta-feira) - Waldemir Catanho (PT)

Os postulantes passarão por dois formatos de entrevista. O primeiro será realizado no bloco do PontoPoder no Bom Dia, Nordeste, programa transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As duas sabatinas serão ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 30 minutos cada.

Uma segunda entrevista será gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste, às 17 horas do mesmo dia. A duração também é de meia hora.

Quem é Naumi Amorim?

Naumi Gomes Amorim, 57 anos, é casado e declara a ocupação de empresário ao TSE. Nascido em Tauá (CE), seu patrimônio declarado é de R$ 116 mil.

A vice da chapa é Priscila Menezes, do MDB, que tem 33 anos.

Quem é Waldemir Catanho?

Waldemir Catanho de Sena Junior, 53 anos, é casado e declara a ocupação de jornalista e redator ao TSE. Nascido em Brasília (DF), seu patrimônio declarado é de R$ 309.268,25.

A vice da chapa é Vanderlan Alves, do Republicanos, que tem 34 anos.