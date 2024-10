Onde vai passar o resultado da eleição? Veja programação na TV Globo

Após o fechamento das urnas às 17 horas, o próximo passo para as eleições de 2024 é a apuração. Os resultados das disputas pelas prefeituras do Brasil e, também, dos vereadores escolhidos pela população serão exibidos na programação da TV Globo a partir do fim da tarde deste domingo (6).

Os boletins do Giro Eleições, que trazem a cobertura completa das eleições municipais, entram na programação da emissora durante os intervalos da programação.

Renata Lo Prete e William Bonner assumem o processo de acompanhamento da apuração até o Fantástico.

O dominical, neste domingo, começa mais cedo, já a partir das 19 horas, também acompanhando a contagem de votos e consolidando os resultados que foram sendo oficializados pela Justiça Eleitora.

A TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, também faz os próprios flashes ao vivo mostrando os resultados das eleições municipais no Estado ao longo da programação, com comando do apresentador Leal Mota Filho.