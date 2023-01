Novas imagens de câmeras de segurança mostram ação de terroristas no Palácio da Alvorada

Novas imagens mostrando atos de terrorismo cometidos por manifestantes golpistas no Palácio da Alvorada no último domingo (8) foram divulgadas neste domingo (15) pelo Fantástico, da rede Globo. As filmagens de câmeras de segurança foram obtidas com exclusividade pelo programa.

Nos vídeos, aparece claramente os rostos de pessoas envolvidas na manifestação criminosa. Há imagens que mostram pessoas jogando extintores, quebrando vidraças e destruindo itens históricos, como o relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 e o quadro "As Mulatas", do pintor Di Cavalcante.

As imagens mostram os terroristas e golpistas calmos, parando para tirar selfies, fazer vídeos e até sentando no chão para carregar o celular. Os vídeos também registram o momento em que a Polícia começou a dispersar a multidão com bombas de gás e de efeito moral.

Mais de 300 pessoas foram detidas pelas forças de segurança na Praça dos Três Poderes no dia do ato golpista. No dia seguinte, aproximadamente 1,2 mil pessoas também foram presas no acampamento dos terroristas em frente à base do Exército em Brasília. Desse total, 736 pessoas foram presas e encaminhadas para presídios, as outras foram liberadas.