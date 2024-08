No Ceará, ministros de Lula rebatem falas de Bolsonaro sobre Nordeste: 'Desconhece a região'

Ministros nordestinos do Governo Lula (PT) rebateram, nesta sexta-feira (2), ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à região Nordeste. As declarações aconteceram durante solenidade no Complexo do Pecém, no Ceará, na qual Lula sancionou o Marco Legal do Hidrogênio Verde. Em entrevista no dia 26 de julho, Bolsonaro afirmou que o Nordeste é a "pior região em todos os aspectos que se possa imaginar".

"Recentemente o ex-presidente Bolsonaro desrespeitou mais uma vez o nordestino. Dizer que o Nordeste é pior em todos os aspectos é desconhecer a região", criticou o ministro de Transportes, Renan Filho. Alagoano, ele disse que se sentiu "desrespeitado" pelo comentário do ex-presidente.

Ele disse ainda que, quando estava no Palácio do Planalto, Bolsonaro "atacou esse estado (Ceará) para impedir e travar o desenvolvimento daqui". "Por isso, deixou quatro anos a obra da Transnordestina parada. Por isso, o estado do Ceará talvez seja um dos únicos estados do Brasil que não tenha as rodovias que dão acesso a Fortaleza duplicadas. Por isso que ele não garantiu a conclusão do Anel Viário", afirmou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho chamou a fala do ex-presidente de "grande desrespeito ao povo nordestino". "Porque se tem um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo que é parte da solução do Brasil é o povo nordestino", disse o ministro, que é de Pernambuco. "Quanto mais eles criticam e torcem contra o Nordeste, mais o presidente trabalha pelo Nordeste e pelo Brasil.

Sem citar Bolsonaro, Lula reforçou as iniciativas a favor do Nordeste brasileiro em seu discurso. Ele disse que as desigualdades regionais vivenciadas no País eram "culpa da falta de visão das pessoas". "Eu quero o nordestino indo para o sul de férias, para estudar, e não para matar a fome". (...) É importante dizer agora: o Nordeste está de cabeça erguida", disse.

Na sequência, o presidente elogiou os ministros que tinham discursado antes dele. "Eu vejo esses meninos falar e eu nem precisava falar, porque vocês viram a qualidade dessa gente minha aqui. (...) Nunca teve um presidente na história do Brasil que tivesse a felicidade de montar um governo da qualidade que eu montei", acrescentou.

4ª visita ao Ceará

O presidente Lula visita, nesta sexta-feira, o Ceará pela quarta vez em 2024. No final da manhã, ele participou de solenidade para a sanção do Marco Legal do Hidrogênio Verde, no Complexo do Pecém.

Além disso, o presidente assinou a ordem de serviço do 6º lote da Ferrovia Transnordestina, entre os municípios de Quixeramobim e Quixadá, no Sertão Central do Ceará.

À tarde, Lula participa do anúncio da expansão do programa Pé-de-Meia, no Centro de Eventos, em Fortaleza.