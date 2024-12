Nas redes sociais, Lula chama 2024 de 'ano generoso' e diz que fará 'ainda mais' em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma mensagem de Ano Novo, nesta terça-feira (31), em seu perfil no X, antigo Twitter, e disse que "em 2025, faremos ainda mais". Além disso, ele classificou 2024 como "um ano generoso".

"2024 foi um ano generoso. Percorri os quatro cantos do Brasil e vi de perto a gratidão daqueles que foram impactados pelas políticas públicas. Cada encontro reafirmou a importância de seguir trabalhando. Em 2025, faremos ainda mais!", declarou o presidente da República.

Balanço de Governo

Também nesta terça, o Palácio do Planalto divulgou um comunicado com um "balanço" do ano sob a perspectiva do Governo Federal.

O comunicado focou na baixa taxa de desemprego, no aumento de empregos com carteira assinada e no crescimento do PIB acima do esperado nos últimos dois anos.

"Os números que denotam crescimento econômico vêm acompanhados de um resgate de indicadores sociais. Políticas federais em conjunto, como Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar ajudaram a garantir que 24,4 milhões de pessoas deixassem o Mapa da Fome desde 2023", destacou a nota.

Também são mencionados programas como Minha Casa, Minha Vida, Pé-de-Meia, Mais Médicos e Farmácia Popular.