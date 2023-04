Morre Geuza Leitão, advogada referência na luta pelo direito dos animais no Ceará

A ambientalista e advogada Geuza Leitão, referência na luta pelo direito dos animais no Ceará, morreu neste final de semana. A causa do óbito não foi divulgada. O velório ocorre desta a manhã deste domingo (16), na funerária Ternura, na Aldeota, em Fortaleza, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE).

Especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Geuza foi presidente da União Internacional Protetora dos Animais (Uipa) da Comissão de Meio Ambiente da OAB-CE.

Em 2014, ela recebeu o título de cidadã de Fortaleza, concedido pela Câmara Municipal da Capital, a pedido da ex-vereadora Toinha Rocha, que também tem atuação junto à p.

Homenagens

A OAB-CE divulgou nota de pesar pela morte da advogada. "Grande referência na luta pelo direito dos animais", diz o texto.

Nas redes sociais, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, que é sobrinho da advogada, homenageou a tia.

“Que Deus possa guardar o coração de cada um em nossa família e de amigos próximos neste momento de luto”, publicou.

A advogada, defensora dos animais e ex-vereadora, Toinha Rocha, também lamentou a perda.

“Tivemos a honra em nome do nosso mandato enquanto vereadora de Fortaleza de lhe prestar uma justa homenagem com o título de cidadã de Fortaleza pelo que fez por todos nós e em especial pelos animais não humanos”, disse.