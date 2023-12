Morre ex-prefeito de Tururu Nonato Marim, aos 65 anos

Morreu, nesta quarta-feira (13), o ex-prefeito de Tururu, Raimundo Nonato Barroso Bonfim, conhecido como Nonato Marim. A informação da morte foi confirmada pela própria administração municipal através de uma publicação em perfil no Instagram.

"Sua contribuição para nossa cidade será lembrada sempre. Nossos sentimentos à família e amigos. Descanse em paz", disse a gestão na demonstração de pesar postada na rede social.

A Assembleia Legislativa do Ceará cumpriu um minuto de silêncio em homenagem ao ex-prefeito, após a notícia da morte ser comunicada pelo deputado Osmar Baquit (PDT).

O presidente do MDB no Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira lamentou a morte do colega. "Perde a cidade um homem que devotou um amor imenso por seu torrão natural, dedicando sua vida para fazer o bem", escreveu em seu Facebook.

Na mesma plataforma, o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro também falou sobre o acontecimento. "Nos unimos em preces com os familiares, amigos e a população tururuense, neste momento de luto, na esperança da vida eterna e da consolação divina", disse.

Nonato tinha 65 anos e era pai de três filhas: Danielle, Kamilla e Renata. A causa da morte e o local do sepultamento não foram informados.

Ele esteve no cargo de gestor do município localizado no Litoral Oeste do Ceará por dois mandatos: de 2008 a 2011 e de 2012 a 2016.