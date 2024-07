Morre ex-prefeito de Tianguá, Luiz Menezes, aos 78 anos

Ex-prefeito de Tianguá, o médico Luiz Menezes (PSD) morreu nesta quinta-feira (11), aos 78 anos. O falecimento foi confirmado pela esposa do político, a ex-vereadora Natália Felix, através de comunicado divulgado nas redes sociais.

Em nota compartilhada nos stories, ela escreveu: “Comunico a todos o falecimento do nosso amado Dr. Luiz Menezes. A dor desse momento é indescritível. Apesar de ter partido deste mundo, guardo você no meu coração para que possa sentir quanto o amo”.

Legenda: Morte foi confirmada pela esposa do ex-prefeito, Natália Félix Foto: Reprodução/Instagram

Conforme informado pelo perfil do político no Instagram, o velório do ex-prefeito será realizado no Ginásio Municipal de Tianguá. Até o momento de publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre a causa da morte de Luiz Menezes.

No ano passado, o médico enfrentou problemas de saúde e chegou a ser hospitalizado em Fortaleza. “Foram dias, momentos e meses muito difíceis. [Passei] noites acordadas”, a ex-vereadora relatou, meses após a internação.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Luiz Menezes assumiu a prefeitura de Tianguá pela primeira vez nas eleições de 2000. Desde então, ele foi eleito prefeito do município outras quatro vezes, com a mais recente sendo em 2020.

No início deste ano, entretanto, o médico teve o mandato cassado pela Câmara Municipal de Tianguá, sob acusação de ter se ausentado das funções sem informar à Casa Legislativa, por um período superior ao permitido por lei.

A ausência foi comprovada por documentos apresentados pelo Ministério Público do Ceará (MP-CE), através da 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá. De acordo com os arquivos, o sumiço ocorreu durante o período de internação do político na capital cearense, entre os meses de setembro e outubro, extrapolando o prazo legal.

Na época, a ex-primeira dama teceu comentários indignados sobre a decisão nas redes sociais: “Ele teve sim que se ausentar, teve que ficar internado. Infelizmente, são coisas da vida, que podem acontecer com qualquer um de nós. Infelizmente aconteceu com o Dr. Luiz, um senhor de 78 anos, que não merecia passar pelo que passou hoje. Foi um grande constrangimento a cassação”.

Enquanto o médico esteve hospitalizado, documentos da Prefeitura de Tianguá foram assinados com a assinatura digital do político, levantando suspeitas da oposição em relação a quem realmente realizou tais atos oficiais.