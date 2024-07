Adversários históricos, Júlio César Filho anuncia apoio a Roberto Pessoa em Maracanaú

O deputado estadual Júlio César Filho (PT) anunciou, nesta sexta-feira (5), apoio à pré-candidatura do atual prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), que disputará a reeleição. Os dois políticos são adversários históricos e, em março deste ano, o petista tentou se lançar como pré-candidato contra o atual chefe do Executivo da Cidade, contudo, o diretório municipal do PT rejeitou a investida.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Júlio César Filho disse que, para tomar a decisão de se juntar ao prefeito, conversou com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o deputado federal Luiz Gastão (PSD) e o próprio Roberto Pessoa.

“Por conta da aproximação política do grupo ligado ao prefeito Roberto Pessoa, houve uma ampliação da base do Governo Elmano e do apoio ao Governo Federal. Com isso, por orientação dos líderes desse grande projeto político, Camilo e Elmano, e a convite do prefeito Roberto Pessoa, manifesto apoio ao atual prefeito no próximo pleito municipal de 2024”, disse.

Segundo ele, Roberto Pessoa garantiu que irá incorporar ao programa de governo seus projetos e compromissos.

“Nossa missão continua e sempre continuará sendo um projeto que priorize o cuidado com as pessoas, o desenvolvimento da nossa cidade e a qualidade de vida dos nossos queridos maracanauenses” Júlio César Filho (PT) Deputado estadual

Eleições 2028

Segundo o deputado, todo o seu grupo político — incluindo seu pai, o ex-prefeito Júlio César Costa Lima — passa a apoiar Pessoa. "Nossa ideia é somar com o grupo do Roberto Pessoa e construir uma aliança para além das eleições de 2024. Queremos colaborar para o sucesso em 2024, mas também para o mandato, saindo vitorioso durante os 4 anos. Obviamente, fazendo parte de seu governo e tendo seu apoio para a nossa eleição em 2026 ou em outros cargos que possamos conjuntamente almejar", disse.

Questionado se as tratativas de parceria incluíram o apoio a uma eventual candidatura de Júlio César Filho à Prefeitura de Maracanaú em 2028, o petista confirmou. "Claro, sem dúvidas, eu serei um aliado, e um aliado tanto apoia quanto é apoiado, isso ficou bem claro nas nossas conversas. É uma parceria, e uma parceria é uma via de mão dupla", ressaltou.

Disputa por Maracanaú

Em março deste ano, o PT de Maracanaú aprovou, por ampla maioria, o apoio ao prefeito Roberto Pessoa. O colegiado ainda rejeitou a proposta de lançar uma chapa do partido com a pré-candidatura de Júlio César Filho. O parlamentar chegou a recorrer da decisão tanto ao PT Ceará quanto à cúpula nacional.

Em junho, a Executiva Nacional do PT referendou a decisão local da sigla. "A direção municipal fica autorizada a concluir as negociações, onde for necessário, para a indicação dos nomes para concorrer aos cargos de vices e eventuais ajustes na chapa de candidaturas proporcionais em função do número de vagas para o PT definidas no âmbito da Federação e para o cumprimento da cota de gênero", apontou a resolução petista na decisão.

À época, o deputado estadual disse acreditar em uma “mudança consistente” para Maracanaú. “Tenho sido o maior defensor, uma voz altiva por uma nova realidade para os maracanauenses", finalizou.

Adversários históricos

Até agora, Júlio César Filho e Roberto Pessoa eram adversários históricos, com uma disputa que se estende por mais de uma geração. O pai do deputado, Júlio César Costa Lima, que já foi prefeito de Maracanaú por três mandatos, acumula um histórico de oposição na Cidade comandada atualmente pelo mandatário do União Brasil.

Nas últimas eleições municipais, em 2020, Filho e Pessoa disputaram a preferência do eleitorado maracanauenses. À época no Cidadania, mas concorrendo com o nome de "Julinho Líder do Camilo", em referência a sua função como deputado estadual, o parlamentar obteve 25,8% dos votos, enquanto Roberto Pessoa acumulou apoio de 66,32% dos eleitores.

Em 2016, Julinho disputou contra o ex-prefeito Firmo Camurça que, à época, tentava reeleição, com Roberto Pessoa na vice. Firmo foi reeleito com 73% dos votos.