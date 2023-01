Moraes determina prazo de 10 dias para PF apresentar relatório parcial sobre atos terroristas no DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o prazo de 10 dias para que a Polícia Federal apresente um relatório parcial sobre a investigação dos ataques terroristas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8 de janeiro. O documento foi encaminhado ao diretor-geral da PF, Andrei Passos. As informações são do portal Metrópoles.

A determinação foi realizada no âmbito do inquérito que investiga a responsabilidade do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, sobre os atos golpistas.

No ofício, enviado no último dia 13, Moraes solicita a apresentação das "provas já coletadas, identificando os agentes com foro por prerrogativa por função que, em tese, podem ter concorrido para os delitos em apuração, listando as respectivas provas", diz o documento.

Investigações

Nove dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram, na última semana, as determinações que afastaram o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

A avaliação de Moraes, agora chancelada pelo restante do STF, é a de que o emedebista e o antigo ministro foram "coniventes" com os extremistas e ignoraram apelos de autoridades para reforçar a segurança na Praça dos Três Poderes.

As decisões foram dadas no bojo do inquérito sobre atos contra o Estado democrático de Direito. O despacho que afastou Ibaneis contém ponderações sobre o que o ministro chamou de omissão "dolosa e criminosa" de autoridades públicas, em especial o governador afastado e o ex-secretário de Segurança Pública do DF.