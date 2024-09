Militantes do Psol denunciam agressões verbais e físicas em ato de campanha em Fortaleza

Militantes do Psol denunciaram que foram vítimas de agressões verbais e físicas durante ato de campanha neste domingo (15) no bairro Cocó. A Polícia Civil investiga o caso após registro de boletim de ocorrência.

O candidato a vereador Ailton Lopes (Psol) e outros cinco militantes faziam panfletagem no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Francisco Matos quando um dos companheiros tentou entregar um panfleto a um homem que passava pelo local.

Em resposta, foi chamado de "comunista", "comunista safado" e "petista filho da p**", entre outras "palavras de baixo calão", relata Ailton Lopes ao Diário do Nordeste. Apesar da tentativa do militante de se afastar do agressor, ele continua a persegui-lo e a fazer tentativas de intimidá-lo. Militantes do partido chegaram a filmar as agressões verbais e postaram em vídeo nas redes sociais, onde denunciam o ato.

"Ele começou a perseguir o nosso companheiro, intimidar fisicamente. (...) Deu um tapa nas costas de outro companheiro nosso, que bateu porque ele se esquivou. Uma companheira nossa levou um tapa, mas conseguiu se esquivar, e outro companheiro levou um tapa no rosto", explicou.

Em alguns momentos, o homem também pegava nas próprias partes íntimas enquanto proferia xingamentos contra os militantes do Psol.

A intimidação e as agressões duraram cerca de 30 minutos, segundo Lopes. Além das agressões físicas e verbais, o homem também teria ameaçado de morte um dos militantes que participava da panfletagem.

Ailton Lopes relata que o homem — que teria entre 45 e 55 anos — disse a eles que morava em um condomínio da região e chegou a informar o número do apartamento. Em um determinado momento, o agressor "subiu para o condomínio, ficamos com medo que ele voltasse armado".

O candidato explica que foi nesse momento que eles encerraram o ato e foram em busca de denunciar o caso. Procuraram uma estrutura da Polícia Militar próximo ao local e foram orientados a ir até o 2º Distrito Policial. Antes disso, eles também acionaram o 190, mas nenhuma viatura foi até o local.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social do Ceará (SSPDS-CE) confirmou que a Polícia Civil investiga o caso.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que investiga uma denúncia de crime eleitoral, registrada na manhã deste domingo (15), no bairro Cocó. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e está a cargo do 15º Distrito Policial (15º DP), unidade da PCCE que realiza diligências e oitivas visando elucidar o caso", informou por nota.

Ailton Lopes informou que também deve representar contra o agressor posteriormente. Apesar do episódio de violência, ele disse que deve continuar a agenda de campanha, mas sem publicizar os atos nas redes sociais.

"Ao publicizar, pode vir alguma reação de outras pessoas como ele. Vamos discutir algumas medidas que nos protejam. Não vamos nos intimidar, mas vamos nos cuidar", disse. O candidato também informou que está tendo acompanhamento do mandato do deputado estadual Renato Roseno (Psol).