Michelle Bolsonaro pede para deputada remover prótese ocular em evento: 'Deixa eu segurar teu olho'

A ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, pediu para a deputada Amália Barros (PL-MT) retirar a prótese ocular antes de discursar em um evento realizado em João Pessoa, na Paraíba. O caso aconteceu no último sábado (15), mas repercutiu nas redes sociais neste domingo (16).

Michelle estava falando com o público, quando foi chamar Amália para que a colega explicasse como ela "é uma mulher que faz acontecer".

"Ela vai contar rapidamente porque ela é essa mulher que faz acontecer, mas eu quero você sem prótese. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Deixa eu segurar teu olho", disse Michelle.

No palco, Amália retira a prótese e comenta: "ela sempre faz isso comigo, e eu ainda não aprendi a já vir sem prótese". No vídeo, é possível ver o momento em que Michelle coloca a prótese ocular no bolso.

Críticas nas redes sociais

Os usuários apontaram que o ato é anti-higiênico, podendo causar alguma infecção em Amália, além de expor a deputada.

"Se a pessoa escolheu se apresentar de uma forma? por que ela (Michelle) provoca esse constrangimento? Indelicado demais", escreveu uma internauta.

Atualmente, Michelle é presidente do PL Mulher, e conta com Amália como vice.