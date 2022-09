Marina Silva encontra com Lula em São Paulo: 'boa e necessária conversa'

O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu nesse domingo (11) com a ex-ministra Marina Silva (Rede-SP) para assinar um documento sobre "compromissos de resgate atualizado da Agenda Socioambiental brasileira perdida”.

Lula divulgou o encontro através das redes sociais, ressaltando que partiu dele o convite para o reencontro "depois de muitos anos" com Marina.

"Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente", detalhou Lula.

Também em seu perfil pessoal na internet, Maria avaliou a reunião como uma "boa e necessária conversa onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável".

A ex-ministra do Meio Ambiente havia rompido no segundo mandato do petista e chegou a disputar a Presidência três vezes como adversária de Dilma Rousseff, em 2010, e em 2014, e de Fernando Haddad, em 2018.