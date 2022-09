Ipec Ceará: Para quem migram os votos de Lula, Bolsonaro e Ciro em simulações de 2º turno ao Governo

A segunda pesquisa Ipec/TV Verdes Mares, divulgada na sexta-feira (9), trouxe pela primeira vez simulações de segundo turno com os três candidatos que lideram a disputa pelo Governo do Ceará.

O mesmo levantamento aponta ainda como acontece a migração de votos dos três principais candidatos a presidente da República no Ceará, Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT), para cada cenário.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, de forma presencial, e ouviu 1200 votantes, em 56 municípios. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Cenário 1: Capitão Wagner x Roberto Cláudio

A pesquisa Ipec, ao simular a disputa entre União Brasil e PDT, mostra Capitão Wagner com 41% das intenções de voto contra 40% de Roberto Cláudio. Brancos e nulos são 12%, não sabem ou não responderam, 8%

Nesse cenário, em relação aos presidenciáveis, 51% dos eleitores de Ciro Gomes, principal aliado de Roberto Cláudio, dizem votar no pedetista. 37% afirmam votar em Capitão Wagner. Brancos e nulos são 5%. Não sabem ou não responderam, 7%.

Já entre o eleitorado de Jair Bolsonaro, que declara apoio a Capitão Wagner no Ceará, 79% votam no candidato do União Brasil. 13% apostam em Roberto Cláudio. Brancos e nulos são 4%. Não sabem ou não responderam, 3%.

Entre os eleitores de Lula, 49% declaram voto em Roberto Cláudio; 30% em Capitão Wagner e 13% devem anular ou votar em branco. 8% não sabem ou não responderam.

Cenário 2: Capitão Wagner x Elmano de Freitas

Na simulação de segundo turno entre Capitão Wagner e Elmano, 44% dos eleitores declaram intenção de voto no candidato do União Brasil, e 38% no petista. Brancos e nulos são 10%. Não sabem ou não responderam são 8%.

Nessa eventual disputa, entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 87% afirmam votar em Capitão Wagner e apenas 6% em Elmano. Brancos e nulos são 3%, não sabem ou não responderam, também 3%.

No caso do eleitorado de Lula, 53% declaram voto em Elmano contra 29% em Capitão Wagner. Brancos e nulos são 9%. Não sabem ou não responderam, 8%.

Em relação às pessoas que declaram voto em Ciro Gomes, 48% devem votar em Capitão Wagner e 36% em Elmano. Brancos e nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam são 4%.

Cenário 3: Roberto Cláudio x Elmano de Freitas

Quando o cenário simulado é de uma possível disputa de segundo turno entre Roberto Cláudio e Elmano, o pedetista soma 38% contra 35% do petista. Brancos e nulos são 17%. Não sabem ou não responderam são 10%.

Entre os eleitores de Ciro Gomes, 57% apontam voto em Roberto Cláudio e 26% em Elmano. Brancos e nulos são 8%. Não sabem ou não responderam são 9%.

Considerando quem declara voto em Lula, 46% das intenções de voto vão para Elmano contra 36% para Roberto Cláudio. Brancos e nulos são 9%. Não sabem ou não responderam, 9%.

No eleitorado de Bolsonaro, Roberto Cláudio soma 42% de preferência, e Elmano, 16%. Essa eventual disputa tem o maior percentual de indicações de votos nulos e brancos, 37%. Não sabem ou não responderam são 5%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sob o protocolo Nº CE08984/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-06797/2022. O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, é feito pelo Ipec, criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades.